Нижегородская область вошла в топ-5 самых лесистых регионов ПФО Общество

Нижегородская область вошла в ТОП-5 самых лесистых регионов ПФО. По данным ФГБУ "Рослесинфорг" "Поволжский леспроект", которые содержатся в обновленном государственном лесном реестре (ГЛР) и означают соотношение площади, покрытой лесом, к общей площади региона, лесистость Нижегородской области составляет 47,7%.

Таким образом, Нижегородская область занимает 4 место среди субъектов ПФО. В регионе лесами покрыто более 4 млн га территории. Почти 95% лесных насаждений находятся на землях лесного фонда. Из них 196 тысяч га занимают особо охраняемые природные территории. Еще чуть более 5% приходится на земли иных категорий, включая сельхозземли.

В самой же Нижегородской области по лесистости лидируют Варнавинский, Воскресенский, Краснобаковский и Тоншаевский районы, а также городские округа Кулебаки и Семеновский. Низкий уровень лесистости (менее 70%) отмечается в Гагинском, Краснооктябрьском, Спасском и Сеченовском районах.

На одного жителя Нижегородской области приходится более 1 тысячи деревьев. В лесах преобладают мягколиственные породы, а самым распространенным лиственным деревом в регионе является береза. Она занимает 35% всей лесной площади. Среди хвойных чаще всего встречается сосна (25% лесной площади).

В общей сложности в Приволжском федеральном округе лесами покрыто 37,7 млн га. Доля территории округа, покрытой лесом, составляет 36,5%.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 по эффективности ведения лесного хозяйства.

Также сообщалось, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.