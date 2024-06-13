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Экономика

Товарооборот России и Индии впервые превысил 23 млрд долларов

27 июня 2024 12:08  [89] Экономика

Товарооборот между Россией и Индией за первые четыре месяца текущего года вырос на 10% и составил рекордные 23,1 млрд долларов.

Как сообщает РИА Новости, по итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на 10% — до 21,6 млрд долларов. Согласно сообщению, Россия была вторым основным поставщиком товаров в Индию. Ее опережает только Китай с поставками на 32,6 млрд долларов.

Экспорт индийских товаров увеличился на 21%: до 1,6 миллиарда долларов. Такие экономические показатели позволили России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 основным импортеров индийских товаров входят США (27,4 млрд долларов), ОАЭ (13,4 млрд долларов), Нидерланды (9,2 млрд долларов), Сингапур (7 млрд долларов) и Китай (6 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Индия планирует наладить поставки картофеля и гранатов в Россию.

Также сообщалось, что Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию.

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Теги:
Товарооборот Торговля
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