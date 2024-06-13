Нижегородцы в мае оформили ипотечные кредиты на сумму 8 млрд рублей Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2024 года. Согласно предоставленным данным, количество выдач ипотечных кредитов за месяц выросло на 16%, а объёмы – на 19%.

Так, в мае текущего года российские банки выдали 121,09 тысячи кредитов на общую сумму 536,58 млрд рублей, тогда как в апреле – 104,79 тысячи кредитов на 449,26 млрд рублей. За месяц средний размер ипотеки вырос на 3%: с 4,29 до 4,43 млн рублей.

Причём на новостройки ипотеку стали брать чаще: 37% от общего количества и 44% от общего объема ипотечных кредитов (30% и 36% в апреле). А год назад доля первичного жилья была равна 23% от общего количества и 30% от общего объёма ипотечного кредитования.

За год объёмы ипотечного кредитования сократились на 12%, а количество выдач – на 24%. А вот средний размер ипотечного кредита вырос на 15%: в мае 2023 года он составлял 3,84 млн рублей.

На долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач ипотечных кредитов. За месяц было выдано 75,38 тысячи льготных ипотек на 401,60 млрд руб.По сравнению с апрелем показатели выросли на 6%. Средний размер льготного кредита на жильё составил 5,33 млн рублей, средний срок оформления - 25 лет 10 месяцев.

Год назад льготная ипотека заняла 40% от общего количества выданных банками ипотек и 50% от их объёма.

Согласно исследованию, Нижегородская область по итогам мая вошла в ТОП-30 регионов по объёмам ипотечного кредитования в мае и заняла 17 место по стране. В регионе в прошлом месяце было оформлено 1,95 тысячи ипотечных кредитов на 8 млрд рублей. Средний чек одной нижегородской ипотеки составил 4,1 млн рублей, а средний срок погашения - 22 года.

Стоит отметить, что по сравнению с апрелем количество оформленных кредитов осталось неизменным, а вот средний чек вырос на 5%.

Напомним, что в июне Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей.