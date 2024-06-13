Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 июня 2024 12:08  [92] Товарооборот России и Индии впервые превысил 23 млрд долларов
27 июня 2024 11:41  [104] Нижегородцы в мае оформили ипотечные кредиты на сумму 8 млрд рублей
27 июня 2024 11:26  [155] Нижегородская судоверфь спустила на воду два хаусбота
27 июня 2024 11:02  [123] Александр Шаронов: "В июньском пакете поправок в областной бюджет мы отражаем прогноз увеличения собственных налогов"
26 июня 2024 18:43  [238] Нижний Новгород занял четвертое место по стоимости посуточной аренды жилья
26 июня 2024 17:45  [248] Несколько тысяч км автодорог могут построить в России за внебюджетные средства
26 июня 2024 14:58  [223] Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев
26 июня 2024 12:09  [262] Нижегородская область в мае сэкономила на торгах 176,3 млн рублей
26 июня 2024 08:02  [302] Количество и объёмы выдач POS-кредитов в Нижегородской области снизились в мае
25 июня 2024 17:58  [479] Первый жилой комплекс построят в Сарове по КРТ
Экономика

Нижегородцы в мае оформили ипотечные кредиты на сумму 8 млрд рублей

27 июня 2024 11:41  [104] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2024 года. Согласно предоставленным данным, количество выдач ипотечных кредитов за месяц выросло на 16%, а объёмы – на 19%.

Так, в мае текущего года российские банки выдали 121,09 тысячи кредитов на общую сумму 536,58 млрд рублей, тогда как в апреле – 104,79 тысячи кредитов на 449,26 млрд рублей. За месяц средний размер ипотеки вырос на 3%: с 4,29 до 4,43 млн рублей.

Причём на новостройки ипотеку стали брать чаще: 37% от общего количества и 44% от общего объема ипотечных кредитов (30% и 36% в апреле). А год назад доля первичного жилья была равна 23% от общего количества и 30% от общего объёма ипотечного кредитования.

За год объёмы ипотечного кредитования сократились на 12%, а количество выдач – на 24%. А вот средний размер ипотечного кредита вырос на 15%: в мае 2023 года он составлял 3,84 млн рублей.

На долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач ипотечных кредитов. За месяц было выдано 75,38 тысячи льготных ипотек на 401,60 млрд руб.По сравнению с апрелем показатели выросли на 6%. Средний размер льготного кредита на жильё составил 5,33 млн рублей, средний срок оформления - 25 лет 10 месяцев.

Год назад льготная ипотека заняла 40% от общего количества выданных банками ипотек и 50% от их объёма.

Согласно исследованию, Нижегородская область по итогам мая вошла в ТОП-30 регионов по объёмам ипотечного кредитования в мае и заняла 17 место по стране. В регионе в прошлом месяце было оформлено 1,95 тысячи ипотечных кредитов на 8 млрд рублей. Средний чек одной нижегородской ипотеки составил 4,1 млн рублей, а средний срок погашения - 22 года.

Стоит отметить, что по сравнению с апрелем количество оформленных кредитов осталось неизменным, а вот средний чек вырос на 5%.

Напомним, что в июне Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Ипотека Кредит
Поделиться:
Новости по теме
13 июня 2024 08:08  [675] Россияне смогут продавать заложенное имущество
05 июня 2024 15:45  [568] Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 процентных пункта
16 мая 2024 15:03  [587] Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph