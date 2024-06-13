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Общество

Два поезда прибудут с задержкой в Нижний Новгород из-за трагедии в Коми

27 июня 2024 13:12  [110] Общество

Два поезда дальнего следования прибудут с опозданием в Нижний Новгород из-за трагедии в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

В общей сложности задерживаются восемь поездов, следующих в другие города. Среди них поезд №89 Воркута – Нижний Новгород и поезд №310 Адлер – Воркута, который следует через столицу Приволжья.

"Железнодорожники принимают все возможные меры для сокращения опоздания поездов. Информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения", - пояснили в РЖД.

Девять вагонов поезда №511 "Воркута — Новороссийск" сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми 26 июня. Поезд состоял из 14 вагонов. Всего в поезде находились 232 пассажира, двое из них погибли и около 50 человек обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв железнодорожного полотна из-за осадков.

Напомним, Андрей Малахов из Арзамаса обратился к руководству РЖД из-за задержки поездов.

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Теги:
Железная дорога поезда РЖД
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