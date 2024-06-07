Андрей Малахов из Арзамаса обратился к руководству РЖД из-за задержки поездов

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Телеведущий Андрей Малахов, находясь ночью на станции "Арзамас-2" в Нижегородской области, записал видеообращение к руководству ОАО "РЖД" из-за задержки поездов. Об этом он сообщил на своей страничке в одной из соцсетей.
"Ноль часов, 35 минут. Новости для экономического форума. Каждый день на протяжении последний двух с половиной недель все поезда задерживаются из-за нехватки бригад для того, чтобы отгонять товарные поезда и не создавать ими пробки на путях",- рассказал Малахов.
При этом телеведущий отметил, что из-за этого все люди опаздывают, у всех самолеты и дальнейшие пересадки.
"Поэтому хотелось бы обратить внимание РЖД на эту проблему",- добавил он.
Напомним, телеведущий Андрей Малахов посетил Нижегородскую область во время празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Торжественные мероприятия проходили 6 июня в селе Большое Болдино.
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