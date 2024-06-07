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Общество

Андрей Малахов из Арзамаса обратился к руководству РЖД из-за задержки поездов

08 июня 2024 10:57  [67] Общество

Фото: Андрей Малахов / Instagram.com (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Телеведущий Андрей Малахов, находясь ночью на станции "Арзамас-2" в Нижегородской области, записал видеообращение к руководству ОАО "РЖД" из-за задержки поездов. Об этом он сообщил на своей страничке в одной из соцсетей.

"Ноль часов, 35 минут. Новости для экономического форума. Каждый день на протяжении последний двух с половиной недель все поезда задерживаются из-за нехватки бригад для того, чтобы отгонять товарные поезда и не создавать ими пробки на путях",- рассказал Малахов.

При этом телеведущий отметил, что из-за этого все люди опаздывают, у всех самолеты и дальнейшие пересадки.

"Поэтому хотелось бы обратить внимание РЖД на эту проблему",- добавил он.

Напомним, телеведущий Андрей Малахов посетил Нижегородскую область во время празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Торжественные мероприятия проходили 6 июня в селе Большое Болдино.

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Теги:
поезда РЖД
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