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Политика

"Горький Тех" начнет сотрудничать с ДНР в сфере цифровизации работы госорганов

27 июня 2024 13:57  [56] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АНО "Горький Тех" подписало соглашения о сотрудничестве с Донецкой народной республикой, Республикой Калмыкия и Омской областью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны планируют обмениваться опытом цифровизации деятельности госорганов на базе Единой цифровой платформы "ГосТех".

"ГосТех" – это облачная платформа для федеральных и региональных органов власти, которая позволяет создавать и тиражировать на все регионы государственные информсистемы и цифровые сервисы.

Среди нижегородских проектов, выводимых на эту платформу, – информационная система "Управление имущественным комплексом". Это типовой сервис комплексного управления земельно-имущественными отношениями. С его помощью сотрудники минимущества региона могут эффективно управлять объектами госимущества, взаимодействовать с балансодержателями и арендаторами. От этого увеличивается скорость и качество работы.

"Ранее в каждом регионе России создавались собственные информационные системы для реализации аналогичных задач. Такой подход обладает значительным недостатком из-за разных финансовых возможностей регионов и уровня разработчиков. Благодаря платформе "ГосТех" стало возможным разрабатывать эффективные типовые информационные системы. В ближайшее время планируем передать лучшие практики коллегам в регионы-партнеры", - отметил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

И.о. министра связи ДНР Денис Курашов добавил, что благодаря подписанному соглашению в Республике появилась возможность тесного сотрудничества с Нижегородской областью и созданы условия для дальнейшего внедрения в ДНР проекта информационной системы "Управления имущественным комплексом" на базе платформы "ГосТех".

Напомним, бывший проректор НижГМА, депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Цопов возглавил ЦРБ Харцызска в ДНР.

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Теги:
IT Госуслуги
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