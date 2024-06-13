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Политика

ЗСНО направит ряд обращений на имя Михаила Мишустина

27 июня 2024 17:23  [38] Политика

Депутаты на заседании 27 июня приняли постановление об обращении Заксобрания Нижегородской области к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости скорейшего урегулирования вопросов обращения с отходами строительства и сноса.

Как отметил председатель Заксобрания Евгений Люлин, вопросы обращения с отходами, оставшимися после строительных работ, до сих пор почти не регламентируются законодательством, а оборот таких отходов остается теневым.

До 80% морфологии несанкционированных свалок составляют строительные отходы и отходы от текущего ремонта. В настоящее время обращение с отходами строительства и сноса не имеет полноценного механизма правового регулирования. Полномочий у субъектов РФ на регулирование данной отрасли собственными правилами также не имеется.

Как сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, отходы строительства и сноса – битый кирпич и бетон, остатки конструкций из древесины и др. – по законодательству должны быть переработаны и использованы повторно.

"В России ежегодно образуется 70 – 100 млн тонн таких отходов. Меньше четверти из них вовлекается во вторичный оборот. Поэтому сейчас тема управления строительными отходами является одной из наиболее актуальных", - рассказал председатель профильного комитета регионального парламента.

В Нижегородской области была предпринята попытка самостоятельно урегулировать сферу обращения с отходами строительства и сноса. Но при согласовании проектов нормативных актов органы прокуратуры указывали на их противоречие федеральному законодательству в связи с отсутствием у субъектов РФ полномочий в этой сфере.

"Проблему обращения с отходами строительства и сноса неоднократно обсуждали на различных уровнях. В 2022 году направляли предложения от Ассоциации законодателей ПФО в Правительство РФ. Татарстан внес в Госдуму свой законопроект, но он до сих пор находится на рассмотрении. Сейчас есть приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ о том, что должен быть разработан проект федерального закона, регулирующий эту сферу, но сроки длительные – в Правительство РФ – IV квартал 2024 года, внесения в Госдуму – I квартал 2025 года. Поэтому, учитывая большую актуальность темы для субъектов РФ, депутаты Законодательного Собрания просят председателя Правительства РФ ускорить подготовку изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления". Важно установить единый подход к порядку обращения с отходами строительства и сноса и наделить регионы РФ соответствующими полномочиями", - подчеркнул Евгений Люлин.

Кроме того, на заседании депутаты приняли постановления об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросам обеспечения догазификации объектов культуры и спорта и по вопросу внесения изменений в постановление Правительства РФ "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка".

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии поддержали молодых ученых в регионе.

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Теги:
Законодательное собрание Законодательство Михаил Мишустин
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