Нижегородцев предупредили о мошенничестве от имени Пенсионного фонда Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предупреждают о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники действуют от имени Пенсионного фонда. О нём рассказали очевидцы, которые чуть не попались на данную схему "развода".

Аферисты звонят потенциальным жертвам и заявляют о неправильно посчитанном стаже, якобы, начисленная пенсия меньше, чем должна быть. Для перерасчёта необходимо подойти в ближайшее отделение пенсионного фонда и написать заявление. Звонящие предлагают выбрать удобное время для визита - и просят для подтверждения записи продиктовать поступивший в сообщении код с Госуслуг.

Как только злоумышленники узнают код из смс - они получают доступ к личному кабинету жертвы на портале Госуслуг.

По такой же схеме мошенники действуют, представляясь сотрудниками фонда ОМС, представителями мобильного оператора и т.д. Цель одна - с помощью кода доступа попасть в аккаунт "Госуслугах".

Напомним, имея доступ к аккаунту клиента, мошенники могут завладеть личной информацией, оформить кредит в микро-финансовой организации, а также получить доступ к электронной подписи, что позволит им продать недвижимость жертвы.

Очевидцы отмечают, что мошенники действуют очень уверенно, и заподозрить обман довольно сложно. Нужно помнить, что коды доступа из поступивших из смс и пуш-сообщений нельзя передавать другим людям, кем бы они не представлялись.