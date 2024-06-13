Более 67 млн рублей потеряли нижегородцы из-за мошенников на прошлой неделе Происшествия

Около 100 преступлений с использованием разных мошеннических схем было зафиксировано в Нижегородской области за прошедшую неделю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, чаще всего злоумышленники прибегали к использованию таких схем, как

"звонок от службы безопасности банка", "мошенничество при онлайн-покупке" и "предложение дополнительного заработка".

В общей сложности за прошедшую неделю из-за действий злоумышленников нижегородцы лишились более 67 млн рублей.

Среди потерпевших — жительница Дзержинска, которой позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Ей рассказали про сомнительные операции с ее счетом и ради спасения средств, женщине предложили перевести сбережения на якобы "безопасный счёт". В результате потерпевшая оформила кредит и перевела на указанные банковские реквизиты 2 млн рублей.

Еще один случай зафиксирован в Нижнем Новгороде. В соцсетях под предлогом получения дополнительного заработка пенсионерка покупала акции и криптовалюту. В течение нескольких дней потерпевшая переводила на присланные ей реквизиты личные и кредитные средства. Общий ущерб составил около 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Балахны совершила 29 переводов мошенникам и лишилась крупной суммы денег.