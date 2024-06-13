Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 июня 2024 13:12  [44] Молодой нижегородец стал жертвой группового телефонного мошенничества
20 июня 2024 11:36  [136] Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на пьяного жителя Шахуньи
19 июня 2024 16:25  [466] Арестована экс-управляющая нижегородского отделения модельного агентства
19 июня 2024 14:34  [320] Нарколаборатория обнаружена и ликвидирована в Богородском районе
19 июня 2024 14:20  [315] Один человек погиб в массовом ДТП в Навашинском районе
19 июня 2024 09:17  [398] Двух нетрезвых водителей скутеров поймали около Арзамаса
18 июня 2024 15:32  [527] Сотрудники нижегородского предприятия подозреваются в крупной краже комплектующих
18 июня 2024 11:02  [364] Случай бешенства выявлен в Сергачском муниципальном округе
18 июня 2024 10:54  [484] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Борском районе
18 июня 2024 09:51  [413] Почти сто нелегалов были выдворены с территории Нижегородской области за неделю
Происшествия

Молодой нижегородец стал жертвой группового телефонного мошенничества

20 июня 2024 13:12  [44] Происшествия

35-летний житель Ленинского района пострадал от телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, молодому мужчине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи.

После разговора с лже-оператором, пострадавшему позвонил сотрудник "Госуслуг", который затем перевел разговор потерпевшего на представителя банка. Он сообщили нижегородцу, что на него неизвестные оформили кредит и чтобы сохранить деньги, которые хранятся на счете, ему необходимо их обналичить и через банкомат перевести на "безопасный счет".

Для большей правдоподобности псевдосотрудник банка переключил связь на сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело и убедил мужчину следовать всем инструкциям.

Таким образом житель Ленинского района лишился своих сбережений. Общая сумма ущерба составила 605 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска перевела мошенникам на "безопасный счёт" 2 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2024 09:35  [402] Жительница Дзержинска перевела мошенникам на "безопасный счёт" 2 млн рублей
13 июня 2024 09:24  [386] Более 50 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам на прошлой неделе
11 июня 2024 09:38  [487] Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Сарова более 1,2 млн рублей
02 июня 2024 10:25  [697] Выдававшие себя за полицейских мошенники похитили у нижегородца деньги 
01 июня 2024 13:06  [752] Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 1,7 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph