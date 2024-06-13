Молодой нижегородец стал жертвой группового телефонного мошенничества

35-летний житель Ленинского района пострадал от телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, молодому мужчине позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи.
После разговора с лже-оператором, пострадавшему позвонил сотрудник "Госуслуг", который затем перевел разговор потерпевшего на представителя банка. Он сообщили нижегородцу, что на него неизвестные оформили кредит и чтобы сохранить деньги, которые хранятся на счете, ему необходимо их обналичить и через банкомат перевести на "безопасный счет".
Для большей правдоподобности псевдосотрудник банка переключил связь на сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело и убедил мужчину следовать всем инструкциям.
Таким образом житель Ленинского района лишился своих сбережений. Общая сумма ущерба составила 605 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска перевела мошенникам на "безопасный счёт" 2 млн рублей.
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