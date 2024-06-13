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Общество

Представители 12 стран мира приняли участие в экологическом телефестивале "Территория завтра"

29 июня 2024 17:01  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония закрытия VIII Международного экологического телефестиваля "Территория завтра". Мероприятие проводилось при поддержке правительства Нижегородской области в рамках мероприятий БРИКС, в частности, 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС.

В церемонии приняли участие министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, замминистра по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мухаммед Саид Султан Аль-Нуайми, вице-президент и глава департамента окружающей среды Ирана Али Саладжеге.

В 2024 году на конкурс поступило 200 видеоработ из 34 регионов России от Архангельска до Якутии и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья - Белоруссии, бразилии, Ирана, Индии, Египта, Сербии и других. Большое количество заявок поступило от профессиональных кинопроизводителей: например, "Голд-Медиум", "Казах-фильм", Беларусь-фильм, Первый канал, ОТР, Студия "Союз", филиалов ВГТРК.

В результате конкурсного отбора финалистами стали 25 участников, в числе которых представители Республики Беларусь, Индии, Ирана, Индии, Казахстана и других стран.

По итогам конкурса три победителя VIII Международного экологического телефестиваля "Территория завтра" получили памятные статуэтки - хрустальные капли. Они достались участникам из Москвы, Мумбая (Индия), Алматы (Казахстан). Обладателем Гран-при стала Ксения Кирсанова (кинокомпания "Андреевский флаг") с работой "В объятиях амурского тигра".

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что правительство региона ведёт колоссальную работу в рамках нацпроекта "Экология": расчищаются русла рек, ликвидируются объекты накопленного вреда, реализуется программа адаптации к климатическим изменениям.

"Участники фестиваля, авторы работ поднимают актуальные темы, и наша задача - найти для них решение. Убеждён, что уровень БРИКС даст развитие фестивалю и расширит его географию", - прокомментировал министр экологии.

Напомним, что реализацию программы "Чистые реки БРИКС", инициативу "Партнёрство экологически устойчивых городов БРИКС" и роль молодёжи в решении экологических проблем обсудили на мероприятии БРИКС по вопросам окружающей среды в Нижнем Новгороде.

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Теги:
БРИКС Фестиваль Экология
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