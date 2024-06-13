Нижегородский опыт по улучшению экологии городов представлен в рамках мероприятий БРИКС Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реализацию программы "Чистые реки БРИКС", инициативу "Партнёрство экологически устойчивых городов БРИКС" и роль молодёжи в решении экологических проблем обсудили на мероприятии БРИКС по вопросам окружающей среды в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров представил работу региона по улучшению экологии городов.

По его словам, Нижегородская область является передовым регионом по экологической направленности. Губернатор Глеб Никитин возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы", благодаря чему Нижегородская область активно работает над улучшением экологической ситуации.

Кроме того, Нижегородская область входит в число 6 пилотных регионов в России по апробации новых методик Минэкономразвития России по оценке эффективности и результативности мер по адаптации к изменениям климата, а также оценке возможного ущерба от воздействия климатических рисков на экономику региона

Министр также рассказал об итогах работы в рамках нацпроекта "Экология". На территории Нижегородской области действуют крупнейшие экологически ориентированные промышленные предприятия, работающие на принципах экономики замкнутого цикла, ведется строительство единственного в ПФО экопромышленного парка. Благодаря поддержке федерального центра восстановлено семь незаконных свалок в границах городов, три из них - в Нижнем Новгороде. Кроме того, идет работа над созданием первого в Нижегородской области национального парка "Нижегородское Поволжье".

В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" выполнена экологическая реабилитация 6 малых рек.

Ранее сообщалось, что десятая встреча министров окружающей сред стран БРИКС открылась в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Нижегородская область предложила создать единый проектный институт для реализации федерального проекта "Вода России".