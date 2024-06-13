Якоб Пиннекер стал главой нижегородского кадрового агентства "ОКА" Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новым руководителем нижегородского кадрового агентства "ОКА" назначен Якоб Пиннекер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Он переехал в Россию 8 лет назад и сейчас получает российское гражданство.

В новой должности Якобу Пиннекеру предстоит развивать сервис "одного окна" для высококвалифицированных специалистов, инвесторов, бизнесменов и фермеров из стран Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят переехать в Россию и выбирают для жизни Нижегородскую область.

В частности, агентство "ОКА" сможет подбирать место жительства, обеспечивать трудоустройство, оказывать юридическое сопровождение инвестиционной сделки "под ключ", а также аналитические, консалтинговые услуги и поможет с организацией и запуском бизнеса - от подбора оборудования до поиска партнеров.

"Сегодня его опыт востребован, чтобы помочь представителям западных стран, которых хотят жить и работать в Нижегородской области. Число таких заявок стремительно растет. Люди видят, что Россия не просто стоит на стороне традиционных ценностей, но и дает много возможностей для развития. Интерес к таким кадрам есть и у предприятий",- сказал глава региона Глеб Никитин.

Якоб Пиннекер признался, что вся его жизнь, так или иначе, связана с Россией.

"Я хочу показать миру Россию такой, какая она на самом деле есть, без навязанных нарративов за пределами ее границ. Наша цель - привлечение иностранных граждан, обладающих финансовыми и интеллектуальными ресурсами для переезда в Россию на постоянное место жительства и получения гражданства",- пояснил Пиннекер.

На данный момент "ОКА" также продолжает реализацию региональной кадровой политики.

Напомним, решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.

СПРАВКА:

Предки Якоба Пиннекера в 1766 году переехали из Франкфурта-на-Майне в Саратов, в Поволжье. В 1989 году семья уехала в ФРГ, однако в 2016 году Якоб вернулся и остался в России. Он окончил университет в городе Аахен, является дипломированными инженером по машиностроению. С 2009 года работал в немецкой компании, где сопровождал разработки и выпуск нескольких новых продуктов. Параллельно отвечал за продажи и представительства компании в РФ, странах СНГ, Канаде и Великобритании. В 2016 году переехал с семьей в Россию, где возглавил представительство компании в России и филиал, созданный в Екатеринбурге. Он проработал в организации до 2022 года. Последнее время он занимался консалтингом крупных коммерческих предприятий и стартапов.