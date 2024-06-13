Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово Происшествия

30 июня в деревне Комарово Приокского района Нижнего Новгорода произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и трое госпитализированы с тяжёлыми травмами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла около 17:20 на улице Животноводов, в районе дома 135А. 35-летний водитель автомобиля Toyota при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen. В ведомстве уточнили, что виновник ДТП был пьян.

В результате столкновения погиб 53-летний пассажир Toyota, водитель госпитализирован с переломом ноги.

Также пострадали водитель и пассажирка Volkswagen: с различными переломами и ушибами они были доставлены в больницу.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Навашинском районе в массовом ДТП погиб один человек.

Также сообщалось, что по факту смертельного ДТП в Борском районе возбуждено уголовное дело.