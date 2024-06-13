Один человек погиб в массовом ДТП в Навашинском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

На дорогах Нижегородской области 18 июня было зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, 13 получили различные травмы. об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Смертельная авария произошла накануне днём в Навашинском районе на 312 км дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Согласно информации, 18-летний водитель ГАЗели при проходе правого поворота выехал на полосу встречного движения и по касательной задел автомобиль Toyota, после чего врезался в Mitsubishi и Ford - и перевернулся на бок.

В результате ДТП водитель грузовичка погиб на месте, двое пассажиров из иномарок были госпитализированы.

В данным Госавтоинспекции, стаж погибшего водителя составлял всего один месяц.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за пять месяцев 2024 года следователи направили в суд 154 уголовных дела по фактам ДТП, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.