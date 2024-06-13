Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 июня 2024 14:34  [77] Нарколаборатория обнаружена и ликвидирована в Богородском районе
19 июня 2024 14:20  [93] Один человек погиб в массовом ДТП в Навашинском районе
19 июня 2024 09:17  [185] Двух нетрезвых водителей скутеров поймали около Арзамаса
18 июня 2024 15:32  [379] Сотрудники нижегородского предприятия подозреваются в крупной краже комплектующих
18 июня 2024 11:02  [311] Случай бешенства выявлен в Сергачском муниципальном округе
18 июня 2024 10:54  [439] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Борском районе
18 июня 2024 09:51  [358] Почти сто нелегалов были выдворены с территории Нижегородской области за неделю
18 июня 2024 09:37  [297] Мигрант-закладчик задержан с поличным в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 19:55  [431] Следком возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 18:26  [681] Один человек погиб в крупном ДТП в Борском районе 17 июня
Происшествия

Один человек погиб в массовом ДТП в Навашинском районе

19 июня 2024 14:20  [93] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

На дорогах Нижегородской области 18 июня было зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, 13 получили различные травмы. об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Смертельная авария произошла накануне днём в Навашинском районе на 312 км дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Согласно информации, 18-летний водитель ГАЗели при проходе правого поворота выехал на полосу встречного движения и по касательной задел автомобиль Toyota, после чего врезался в Mitsubishi и Ford - и перевернулся на бок.

В результате ДТП водитель грузовичка погиб на месте, двое пассажиров из иномарок были госпитализированы.

В данным Госавтоинспекции, стаж погибшего водителя составлял всего один месяц.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за пять месяцев 2024 года следователи направили в суд 154 уголовных дела по фактам ДТП, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария ДТП Навашинский городской округ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph