Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Борском районе Происшествия

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Борском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.



Согласно предварительным данным следствия, авария произошла 17 июня около 15:45 на 26 км автодороги "Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево". 57-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta при обгоне не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся сначала с Chevrolette Aveo, а затем влобовую - с "Ладой Грантой".

В результате ДТП 45-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Кроме того, ещё пять человек получили травмы: водители всех автомобилей, две пассажирки "Гранты" и подросток из "Джетты". Все пострадавшие были госпитализированы в борскую ЦРБ.

Следственный отдел ОМВД России по г. Бор возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время проводятся следственные действия.