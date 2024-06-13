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Общество

Улицу Щербакова в Сормове перекроют из-за ремонта теплотрассы до августа

01 июля 2024 12:52  [66] Общество

Фото: FREEPIK

Улицу Щербакова в Сормовском районе Нижнего Новгорода частично перекроют с 15 до 31 июля. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение будет перекрыто от дома № 14 до дома № 17 по улице Щербакова из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе. Работы будут проводить сотрудники АО "Теплоэнерго".

В зоне проведения работ установят временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.

"Объезд места проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, движение по улицу Генкиной в Нижнем Новгороде ограничили до 19 июля.

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Теги:
движение Дороги
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