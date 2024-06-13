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Общество

Глеб Никитин: "Нынешние сотрудники ГАИ вносят огромный вклад в обеспечение безопасности на дорогах"

03 июля 2024 07:04  [103] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции с профессиональным праздником.

"У вашего ведомства долгая и насыщенная история, в которой отразились разные периоды жизни нашей страны. Менялось название, техническое оснащение, ситуация на дорогах. Неизменным остается профессионализм преданных своему делу сотрудников. Праздник в этом году ведомство встречает со знакомым каждому из нас названием - Государственная автомобильная инспекция. В этом шаге отразилось уважение к традициям, которые были заложены ветеранами ГАИ", - сказал глава региона.

"Нынешние сотрудники ГАИ вносят огромный вклад в обеспечение безопасности на дорогах, приходят на помощь в сложных ситуациях, порой проявляют истинное мужество, помогая бороться с преступниками на дорогах, опасными нарушителями, тем самым сохраняя жизни и здоровье окружающих", - отметил Никитин.

"Нижегородская область обладает одной из самых развитых в стране автодорожных сетей. В регионе не только обновляются уже существующие дороги, но и создаются новые. Растет количество туристов, приезжающих в регион на автомобилях и автобусах. Вы помогаете жителям и гостям региона чувствовать себя спокойнее, увереннее в пути. Спасибо вам за это!" - подчеркнул губернатор нижегородской области.

"В профессиональный праздник желаю вам как можно меньше внештатных ситуаций! Здоровья, счастья и удачи!" - добавил в заключение Глеб Никитин.

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Теги:
ГИБДД Госавтоинспекция Праздники
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