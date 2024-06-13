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Бизнес

Нижегородский опыт по созданию инвестпрофилей представили в Башкирии

01 июля 2024 15:42  [85] Бизнес

Делегация правительства Нижегородской области побывала с рабочим визитом в Республикё Башкортостан (РБ). Он был организован в рамках обучения региональных инвестиционных команд.

В состав делегации пошли представители Минэкономразвития, Минимущества, Корпорации развития, органов МСУ, а также региональный бизнес-омбудсмен.

В ходе визита состоялась официальная встреча с представителями правительств Башкирии и Тюменской области, на которой стороны обменялась опытом поддержки инвесторов.

Нижегородцы рассказали коллегам о развитии инвестпрофилей в муниципалитетах региона - уникальной инвестпрактике, которую Минэкономразвития РФ рекомендовало тиражировать по всей стране.

Инвестпрофиль муниципалитета — один из элементов муниципального инвестиционного стандарта. Профили разработаны Минэкономразвития Нижегородской области и Корпорацией развития и размещены на официальных сайтах муниципалитетов. В инвестпрофиле содержится основная информация о социально-экономических особенностях муниципалитета, его бизнес-среде, потенциале и инвестиционных нишах.

"Инвестпрофиль – по сути, визитная карточка муниципалитета. Документ позволяет ознакомиться с ресурсным потенциалом территории. Это практическое руководство для приходящих в регион инвесторов, которое уже доказало свою эффективность, и мы рады поделиться своими наработками с другими регионами", – сказал генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко.

В свою очередь правительство Республики Башкортостан поделилось информацией о главных инструментах привлечения инвестиций в республику. Среди них – "Инвестчас" у главы РБ, институт бизнес-шерифов и клуб активных инвесторов "Алга, Башкирия".

Напомним, что В 2023 году Минэкономразвития РФ на основе предложений регионов и бизнеса разработало муниципальный инвестстандарт. В него вошли 10
основных инвестиционных инструментов, которые должны запустить все муниципальные образования, чтобы инвесторам захотелось "приземлить" свои проекты именно здесь.

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Теги:
Инвестиции инвесторы МСУ
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