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Бизнес

Минэкономразвития РФ отметило Нижегородскую область среди лидеров по внедрению муниципального инвестстандарта

17 мая 2024 12:42  [99] Бизнес

Министерство экономического развития РФ отметило Нижегородскую область среди регионов-лидеров страны по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В 2023 году Минэкономразвития РФ на основе предложений регионов и бизнеса разработало муниципальный инвестстандарт. В него вошли 10
основных инвестиционных инструментов, которые должны запустить все муниципальные образования, чтобы инвесторам захотелось "приземлить" свои проекты именно здесь.

"Нижегородская область – в числе первых регионов, полностью внедривших муниципальный инвестстандарт. Минэкономразвития РФ отметило нас среди 9 регионов-лидеров", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Один из блоков, входящих в инвестстандарт – это лучшая практика Нижегородской области, которая рекомендована к тиражированию во всех регионах страны: муниципальный инвестпрофиль – сводный документ, который содержит основную информацию об особенностях муниципалитета, его бизнес-среде, инвестиционных нишах. Все муниципалитеты обязаны опубликовать его на информационных ресурсах администраций, чтобы инвестору было понятно, насколько перспективны вложения в проект именно на этой территории.

Требования по сопровождению инвестпроектов в муниципалитетах сформулированы по аналогии с региональным инвестстандартом. Например, администрации округов создали муниципальные инвесткомитеты для решения проблемных вопросов бизнеса. Подобная структура – инвесткомитет – есть и на региональном уровне. Кроме того, обозначены показатели эффективности деятельности главы администрации и инвеступолномоченного муниципалитета.

"Правительство Нижегородской области ведет работу с бизнесом в режиме постоянного взаимодействия. Сейчас стандартизируется работа органов власти с инвесторами и на муниципальном уровне. Это делает инвестиционный процесс практически сквозным", − отметил министр экономического развития и инвестиций Денис Исмагилов.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы. В октябре 2023 года регион подтвердил внедрение регинвестстандарта и вошел в топ-11 регионов РФ с лучшими практиками работы инвестиционных команд.

В Нижегородской области внедрены и все элементы регинвестстандарта: обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил. С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям (инвесткомитет). Бизнесу доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона.

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Теги:
бизнес Инвестиции
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