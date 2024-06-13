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Общество

Евгений Люлин: "День ветеранов боевых действий должен cтать всероссийским праздником"

01 июля 2024 16:51  [93] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

1 июля председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков принял участие в мероприятии, посвящённом Дню ветеранов боевых действий.

В Нижнем Новгороде ветераны боевых действий собрались в парке "Швейцария" и в парке Победы. Участники возложили цветы к мемориальному комплексу нижегородцам, погибшим в Афганистане и Чечне, а затем приняли участие в памятном митинге, посетили выставку оружия и угостились солдатской кашей.

Владимир Паков отметил, что в этом году в Нижегородской области впервые официально отметили этот день, а долгое время до этого праздник справляли неофициально. Под этот критерий попало очень много людей – это бойцы самых разных званий и рангов: солдаты, сержанты, офицеры — все, кто участвовал в специальной военной операции на Украине, в Афганской войне, чеченских конфликтах, военной операции в Сирии и других боевых действиях.

"Поколения, которые выращены на великих боевых подвигах наших прадедов и дедов с честью и достоинством продолжают их непростой путь. Они защищают границы нашей Родины, стоят на страже всех обездоленных и униженных. Российский солдат благодаря своим моральным качествам всегда несет мир. Важно продолжать поддерживать ветеранов и помнить о важности их подвига для нашей страны", - подчеркнул Владимир Паков.

Напомним, что в августе 2023 года депутаты регионального парламента утвердили дату Дня ветеранов боевых действий, который ежегодно будет отмечаться 1 июля.

По словам председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина, этому дню необходимо присвоить федеральный статус.

"Наши инициативы уже подарили стране День народного единства, День художественных промыслов. Будем работать, чтобы День ветеранов боевых действий стал памятной датой на федеральном уровне", - заявил Евгений Люлин.

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Теги:
Ветераны Военные Законодательное собрание
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