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Общество

Полив дорог усилили в Нижнем Новгороде из-за жары

01 июля 2024 17:32  [53] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Полив дорог Нижнего Новгорода в жару проводится до трех раз в сутки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Антона Максимова, полив магистралей усилили во избежание деформации асфальта.

"Также осуществляем аэрацию: для этого поливомоечные машины направляют струи воды вверх, охлаждая таким образом воздух, чтобы нижегородцам было комфортнее находиться на улице. В этой работе задействовано до 55 машин, техника работает во всех районах города", - пояснил Максимов.

Так, в Ленинском районе города поливают основные магистрали каждые три часа и каждые четыре часа – второстепенные дороги.

В Московском районе поливочные машины работают на Московском и Сормовском шоссе, проспекте Героев, Бурнаковском проезде, на улицах Куйбышева и Чаадаева. В Сормовском районе пять поливочных машин выделили для орошения придорожных зеленых насаждений.

В Автозаводском районе дороги поливают каждые три часа, а в Советском районе – несколько раз в день. Рано утром и поздно вечером в обоих районах поливают цветники.

В Канавинского районе до конца дня планирует пролить все дороги категории А и Б. Сегодня техника работала на улицах Советской, Бетанкура, Самаркандской и Мещерском бульваре.

Что касается Приокского района, то здесь спецтехника поливает дороги два-три раза в день, не забывая про пиковые для солнца часы. Работы ведутся на главных магистралях – проспекте Гагарина, улице Ларина и на Мызинском мосту, а также на внутриквартальных проездах. Газоны на общественных пространствах и цветниках поливают утром и вечером.

Напомним, МЧС предупредило об аномальной жаре до +36° 3-4 июля.

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Теги:
Благоустройство Жара
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