Трассу между Дивеевским и Санаксарским монастырями построят в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 1 июля согласовал выделение участка под строительство части дороги между Серафимо-Дивеевским и Санаксарским монастырями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Земельный участок под строительство трассы расположен в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области.

"Сокращаем путь между двумя святынями – Серафимо-Дивеевским монастырем в Нижегородской области и Санаксарским монастырем в Мордовии. Сейчас чтобы посетить обе обители, паломники вынуждены преодолевать маршрут более чем в 130 км. После строительства дороги путь между святынями сократится до 70 км",- отметил глава региона Глеб Никитин.

Заявителем по проекту выступает ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия". Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 3,3 млрд рублей. Дорогу планируется построить в течение трех лет.

Глава Мордовии Артем Здунов добавил, что уже подготовлен проект дороги "Старый город – Вещерка".

"Дорога вдвое сократит расстояние между Темниковом и Саровом и свяжет маршрут с федеральной трассой М-12. Это место связано с именем нашего земляка, непобедимого адмирала Федора Ушакова, поэтому важно сделать его доступным для всех. В этом году мы газифицировали Санаксарский монастырь – объект культурного наследия всероссийского масштаба",- подчеркнул Здунов.

Напомним, реконструкция участка трассы Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода в поселке Выездном в Арзамасском районе готова более чем на 50%.