Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2024 17:12  [37] "АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra
05 июня 2024 16:47  [102] Подрядчик завершил строительство путепровода в Выездном под Арзамасом на 70%
05 июня 2024 16:35  [102] Итоги конкурса детского рисунка подвели в "ТНС энерго НН"
05 июня 2024 16:02  [122] Нижегородский организатор кредитной пирамиды обманул вкладчиков на 18 млн рублей
05 июня 2024 15:24  [134] Нижегородский минсельхоз подготовил план борьбы с борщевиком на 2024 год
05 июня 2024 14:55  [128] Законопроект "О честной цене" на товары будет внесён в Госдуму РФ
05 июня 2024 13:45  [170] Мэрия через суд намерена снести недостроенную парковку на улице Ванеева
05 июня 2024 13:12  [172] "Теплоэнерго" с 13 по 16 июня проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали
05 июня 2024 13:04  [171] Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют накануне Дня России
05 июня 2024 12:43  [174] Николай Денисов рассказал о поддержке АПК и грантах для нижегородских фермеров
Общество

Подрядчик завершил строительство путепровода в Выездном под Арзамасом на 70%

05 июня 2024 16:47  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик выполнил реконструкцию участка трассы Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода в поселке Выездном в Арзамасском районе более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Длина двухполосного путепровода составляет более 250 метров. Он состоит из 11 пролетов. Строительство инженерного объекта ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На данный момент строительство самого путепровода завершено на 70%. Строители занимаются устройством подпорной стенки со стороны Выездного. Ее готовность составляет 30%.

"Путепровод соединит транзитный транспорт из Арзамаса с трассами Владимир-Муром-Арзамас и Выездное-Дивеево-Сатис. По контракту работы должны завершиться в 2026 году, однако подрядчик делает все возможное, чтобы как можно скорее запустить движение транспорта", - подчеркнул заместитель директора главного управления автодорог Нижегородской области Андрей Лежнин.

На время реконструкции участка движение организовано по временной дороге.

Напомним, на строительство путепровода в Выездном было направлено более 1,5 млрд рублей. Работы производятся в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас. Реконструкция позволит ликвидировать пересечение железнодорожного полотна и автомобильной дороги, которая является единственным выездом из Арзамаса в направлении Дивеева и Сарова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Строительство
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2021 13:04  [1942] Северо-восточный обход Дивеева открыт в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph