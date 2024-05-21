Подрядчик завершил строительство путепровода в Выездном под Арзамасом на 70% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик выполнил реконструкцию участка трассы Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода в поселке Выездном в Арзамасском районе более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Длина двухполосного путепровода составляет более 250 метров. Он состоит из 11 пролетов. Строительство инженерного объекта ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

На данный момент строительство самого путепровода завершено на 70%. Строители занимаются устройством подпорной стенки со стороны Выездного. Ее готовность составляет 30%.

"Путепровод соединит транзитный транспорт из Арзамаса с трассами Владимир-Муром-Арзамас и Выездное-Дивеево-Сатис. По контракту работы должны завершиться в 2026 году, однако подрядчик делает все возможное, чтобы как можно скорее запустить движение транспорта", - подчеркнул заместитель директора главного управления автодорог Нижегородской области Андрей Лежнин.

На время реконструкции участка движение организовано по временной дороге.

Напомним, на строительство путепровода в Выездном было направлено более 1,5 млрд рублей. Работы производятся в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас. Реконструкция позволит ликвидировать пересечение железнодорожного полотна и автомобильной дороги, которая является единственным выездом из Арзамаса в направлении Дивеева и Сарова.