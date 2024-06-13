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Происшествия

Водитель экскаватора привлечен к ответственности за перевозку людей в ковше

01 июля 2024 19:23  [9] Происшествия

Водителя экскаватора, который перевозил людей в ковше, привлекли к административной ответственности. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, сегодня в социальных сетях распространили видео, на котором водитель экскаватора нарушает правила дорожного движения центре Нижнем Новгороде.  В частности, экскаватор двигался по проезжей части улицы Большая Печерская с двумя мужчинами в ковше спецтехники.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя. Им оказался  24-летний житель Нижегородской области. В отношении водителя составлены административные материалы о нарушение правил перевозки людей, вождению без прав и об отсутствии диагностической карты,которая подтверждает допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово.

Также сообщалось, что два подростка на электросамокате спровоцировали ДТП в Советском районе.

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Теги:
движение ПДД Транспорт
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