Водитель экскаватора привлечен к ответственности за перевозку людей в ковше

Водителя экскаватора, который перевозил людей в ковше, привлекли к административной ответственности. Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, сегодня в социальных сетях распространили видео, на котором водитель экскаватора нарушает правила дорожного движения центре Нижнем Новгороде. В частности, экскаватор двигался по проезжей части улицы Большая Печерская с двумя мужчинами в ковше спецтехники.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний житель Нижегородской области. В отношении водителя составлены административные материалы о нарушение правил перевозки людей, вождению без прав и об отсутствии диагностической карты,которая подтверждает допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово.
Также сообщалось, что два подростка на электросамокате спровоцировали ДТП в Советском районе.
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