Первый блок Дома правительства в Нижегородском кремле достроят в 2025 году

Первый блок Дома правительства в Нижегородском кремле планируется достроить до конца 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства региона.
В настоящее время строительство первого блока здания завершено на 85%.
"На данный момент выполнены общестроительные и отделочные работы. Сейчас ведется монтаж и пусконаладка внутренних инженерных сетей: электроснабжения, пожарной сигнализации, кондиционирования, вентиляции и теплоснабжения, а также монтаж и пусконаладка лифтового оборудования", - пояснили в управлении.
Стоимость строительства первого блока составляет 1,1 млрд рублей.
Напомним, строительство Дома правительства началось еще в 2007 год, однако, в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Здание планировалось полностью достроить в 2023 году.
Также ранее сообщалось, что в 2018 году три региональных министерства переехали в новое здание Дома правительства.
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