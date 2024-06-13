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Общество

Первый блок Дома правительства в Нижегородском кремле достроят в 2025 году

02 июля 2024 10:47  [5] Общество

Первый блок Дома правительства в Нижегородском кремле планируется достроить до конца 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства региона.

В настоящее время строительство первого блока здания завершено на 85%.

"На данный момент выполнены общестроительные и отделочные работы. Сейчас ведется монтаж и пусконаладка внутренних инженерных сетей: электроснабжения, пожарной сигнализации, кондиционирования, вентиляции и теплоснабжения, а также монтаж и пусконаладка лифтового оборудования", - пояснили в управлении.

Стоимость строительства первого блока составляет 1,1 млрд рублей.

Напомним, строительство Дома правительства началось еще в 2007 год, однако, в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете. Здание планировалось полностью достроить в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году три региональных министерства переехали в новое здание Дома правительства.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Строительство
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