"Дом правительства" в нижегородском Кремле планируют достроить к 2023 году Политика

здание Дома правительства (2018) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Дом правительства" в нижегородском Кремле планируют достроить к 2023 году. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в апреле "Главгосэкспертиза" выдала положительное заключение по объекту "Дом правительства" (I очередь), первый блок.

Между тем, как особо подчеркнул собеседник агентства, для возобновления строительных работ необходимо демонтировать все ограждающие конструкции, которые с 2009 года утратили свои эксплуатационные характеристики. После завершения демонтажа будет заключен контракт на производство строительно-монтажных работ.

В рамках данных ремонтных работ планируется восстановить наружную гидроизоляцию здания, проложить недостающие инженерные сети и дренажные канализационные системы, привести в нормативное состояние фасады и кровлю, а также благоустроить прилегающие территорий, провести внутреннюю отделку помещений.

Пока также неизвестно, какие именно министерства и ведомства будут размещены в первом блоке I очереди Дома правительства. Это будет решено в 2022 году. Достроить же первый блок учреждения планируется к 2023 году, при наличии необходимого финансирования.

"Таким образом, первая очередь начнет функционировать как единый комплекс, состоящий из 3 зданий", - заметили в правительстве.

Напомним, что еще в 2018 году министерства и управления переехали в новое здание.

Чуть позже "новоселье" в "Доме правительства" отметили - избирательная комиссия, министерство культуры и контрольно-счетная палата.

Ранее также сообщалось, что строительство "Дома правительства" в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.

Проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. Однако же в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете.