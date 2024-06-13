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Экономика

Объем отгрузки промышленных предприятий Нижегородской области увеличился на 21%

02 июля 2024 13:48  [6] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем отгруженной продукции в промышленности Нижегородской области составил 882,7 млрд рублей за январь-май 2024 года, что в действующих ценах на 20,9% больше , чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.

По словам главы минпрома Нижегородской области Максима Черкасова, таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря господдержке в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт".

"Мы понимаем, что от успеха работы предприятий во многом зависит качество жизни нижегородцев. Поэтому стремимся обеспечить предприятиям различных отраслей максимальные возможности для получения господдержки: субсидии, гранты, лизинг и льготные кредиты", - сказал Черкасов.

Индекс физического объема промышленного производства Нижегородской области в январе-мае 2024 года составил 104,6%. Наибольший рост отмечается в производстве мебели (1,6 раза) и в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (1,5 раза).

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, увеличилось на 31,7%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 25,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 21,8%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (за исключением мебели) – на 14,5%, производство одежды – на 4,8%.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-13 регионов по объему ввода жилья.

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Теги:
Производство Промышленность
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