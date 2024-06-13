Нижегородская область вошла в топ-13 регионов по объему ввода жилья Экономика

Нижегородская область заняла 13 место из 85 регионов по объему ввода жилья за январь - май 2024 года. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

Так, за этот период в регионе было введено 1 030,7 тысяч кв. метров жилья, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Нижегородской области второй месяц подряд", - говорится в сообщении ЕРЗ.

Что касается объема ввода многоквартирных домов в Нижегородской области, то за январь — май 2024 года застройщики ввели 376,4 тысяч кв. метров жилья, что на 32,8%, больше аналогичного значения за тот же период 2023 года.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками Нижегородская область занимает 10 место в России.

Напомним, объем ввода жилья увеличился в Нижегородской области на 9% в 2023 году – до 1 млн 859 тысяч кв. метров.