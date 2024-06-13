Канатную дорогу между Нижним Новгородом и Бором закроют на ремонт 4 июля Общество

Канатную дорогу Нижний Новгород - Бор закроют на ремонт 4 июля. Об этом сообщается на сайте воздушной переправы.

Канатная дорога в ближайший четверг не будет работать в течение всего дня.

"Однако, возможно, ремонтные работы закончатся раньше срока. В этом случае работа воздушной переправы будет возобновлена в этот же день", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, количество кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор планировали увеличить.

Напомним, с 1 апреля Нижегородская канатная дорога перешла на летний режим. Время работы с понедельника по субботу - с 6:45 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 9:00 до 22:00.