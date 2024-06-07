Канатная дорога Нижний Новгород - Бор закроется на ремонт 13 июня Общество

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором не будет работать 13 июня. Об этом сообщается на сайте воздушной переправы.

Это связано с проведением ремонтных работ.

В свою очередь, в День России канатная дорога будет работать по расписанию выходного дня - с 9:00 до 22:00.

Напомним, более 214 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой "Нижний Новгород - Бор" в мае прошлого года.

Также ранее сообщалось, что подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде.