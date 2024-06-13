Корпорация развития провела консультации для 200 инвесторов в Нижегородской области

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Корпорация развития Нижегородской области проконсультировала более 200 инвесторов за 6 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Чаще всего инвесторов интересовали льготные займы Фонда развития промышленности, льготная промышленная ипотека и компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры.
Выросло число обращений по подбору мер господдержки от инвесторов, планирующих строительство глэмпингов ( восемь обращений против трех во втором полугодии 2023 года).
Также в корпорацию развития поступило более 100 обращений по подбору площадок для реализации инвестпроектов. Представителей компаний проконсультировали по вопросам получения земельных участков, градостроительной документации и разрешений на строительство.
Еще 40 инвесторов получили консультации по подключению к электросетям и газопроводу.
С начала года экспертный совет ОЗЭ "Кулибин" прошли четыре компании: ООО "Дельта Кип" (производство четырех модификаций промежуточных реле), ООО "Атлас" (производство тонкой пищевой бумаги), ООО "НФГрупп" (производство декоративных термопластичных пленок ПВХ) и ООО "Гринлайн" (строительство производства картонной тары для яиц), которые планируют инвестировать около 4 млрд рублей.
"Наша основная задача – создание комфортного инвестиционного климата в Нижегородской области. Наши специалисты оказывают инвесторам поддержку на всех этапах реализации проекта", - сказал гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Напомним, еще четыре компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин".
Ранее сообщалось, что универсальный проект глэмпинг-отелей разработали в Нижегородской области.
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