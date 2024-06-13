"Стена в грунте" для метрощитов на площади Свободы в Нижнем Новгороде построена на 50%

Строительство "стены в грунте" - ограждающих конструкций для приемки тоннелепроходческих щитов ведется на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "Метро-НН".
На данный момент метростроители завершили возведение 50% "стены в грунте".
"Для устройства стены используется особо прочный бетон. На данный момент в ограждающие конструкции уже залито более 5000 кубометров бетона и уложено около 750 тонн металла",- говорится в сообщении.
Кроме того, на площади Свободы продолжается перекладка инженерных сетей. После их завершения у метростроителей появится возможность ускорить темпы строительства.
Напомним, неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы.
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