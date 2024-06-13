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Общество

Новый цифровой маммограф закупили для Краснобаковской ЦРБ за 11 млн рублей

03 июля 2024 10:39  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый скрининговый цифровой маммограф закупили для Краснобаковской центральной районной больницы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Медицинское оборудование было закуплено по нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели было выделено из бюджета Нижегородской области 11 млн рублей.

Обследование на нем смогут пройти местные жительницы старше 40 лет.
Главный врач Краснобаковской ЦРБ Людмила Быстрова отметила, что цифровой маммограф обеспечивает улучшенную визуализацию молочной железы.

"Это позволяет медикам более достоверно обнаруживать опухоли и микрокальцинаты. Новый аппарат дает высокое качество изображения при предельно низкой дозе рентгеновского излучения", - уточнила Быстрова.

Главный врач посоветовала пациенткам старше 40 лет регулярно проходить маммографию, поскольку рак молочной железы занимает одно из ведущих мест в структуре онкозаболеваний у женщин.

Напомним, томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение онкология
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