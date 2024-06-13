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Общество

Госдума: Классическая литература не попадает под запрет о пропаганде наркотиков

03 июля 2024 11:46  [115] Общество

Литературные произведения, которые были опубликованы до 1 августа 1990 года, не попадут под запрет, который предусмотрен в законопроектах, направленных на запрет пропаганды наркотиков. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас вступил в силу 1 августа 1990 года закон о средствах массовой информации Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все вот эти упоминания, пропаганды были запрещены. Следовательно, у нас в законе в общем, большом все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали, Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков, они не будут подпадать, потому что это все было обнародовано до 1 августа 1990 года", - сказал Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что упоминания наркотиков в произведениях литературы и искусства не будут считаться пропагандой, если "наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла". Кроме того, он уточнил, что под запрет не попадут произведения с информацией о наркотиках с соответствующей маркировкой. Перечень литературы, подлежащей такой маркировке, будет составлять Минкульт.

Речь идет о проекте с поправками в некоторые законы, которые направлены на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, а также о проектах с поправками к Кодексу РФ об административных правонарушениях и к Уголовному кодексу РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве.

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Теги:
Госдума Книги Наркотики
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