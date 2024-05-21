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Общество

Крупные штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве одобрили в Госдуме

27 мая 2024 18:36  [73] Общество

Комитет Госдумы по госстроительству порекомендовал принять поправки, подразумевающие штрафы до 600 тысяч рублей за распространение и демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках. Об этом сообщил телеканал "360".

Напомним, правительство РФ предложило пакет поправок в законопроекты об ответственности за пропаганду наркотиков, психотропных веществ и их аналогах ещё в марте 2023 года. Ко второму чтению в документ будут внесены указанные коррективы.

Так, распространение или демонстрация произведений литературы и искусства с запрещённой информацией может обернуться для физических лиц штрафом на сумму до 4 тысяч рублей, для должностных — до 30 тысяч рублей, для ИП — штрафом до 30 тысяч либо административным приостановлением работы на 3 месяца, для юрлиц — штрафом в размере 300-600 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Во всех случаях параллельно предусмотрена конфискация продукции.

Стоит отметить, что классика литературы под ограничения не попадет — только современные произведения.

Повторная пропаганда наркотиков в интернете может грозить уже не только штрафом, но и обязательными или же исправительными работами и временным лишением права занимать определенные должности.

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Теги:
Законопроекты Искусство Наркотики
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