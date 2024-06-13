Строительство новой дороги к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде завершилось на 50% Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядчик завершил подготовку основания для строительства второго подъезда к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде на 50%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новая двухполосная дорога обеспечит дополнительный выезд из жилого комплекса для 7000 его жителей. Ее протяженность составит 670 метров. С одной стороны дороги обустроят тротуар и установят систему освещения.

"В Нижнем Новгороде активно развивается "Окский берег" и поселок Новинки в целом. Мы строим дополнительный подъезд к жилому комплексу, который даст возможность из Новинок выезжать как на Богородскую трассу, так и на трассу в сторону Арзамаса и Нижнего Новгорода", - отметил гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Главный инженер компании-подрядчика ООО "ДСК Ардис" Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что строительство дороги идет по графику.

Работы планируется завершить к концу ноября 2024 года.

Напомним, нижегородские власти выделили 18 млн рублей на достройку пожарного депо в Новинках.