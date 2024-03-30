Нижегородские власти выделили 18 млн рублей на достройку пожарного депо в Новинках Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Правительство Нижегородской области направит 18,3 млн рублей на завершение строительства здания пожарного депо в поселке Новинки. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Пожарное депо рассчитано на четыре машиноместа.

Подрядчику предстоит построить несущие и ограждающие конструкции здания, сделать внутреннюю отделку, смонтировать электрические сети, линии связи, водопровод и канализацию.

К зданию депо будет построена дорога и благоустроена территория.

Заявки на участие в аукционе по выбору подрядчика принимаются до 24 апреля. Пожарное депо должно быть достроено в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Напомним, новая пожарная часть открылась в селе Пурех в Чкаловске.