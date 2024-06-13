Нижегородские полицейские задержали 19 членов экстремистской секты Общество

Сотрудники полиции в Нижегородской области задержали 19 членов экстремистской секты "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Четверых наиболее активных участников секты поместили в изолятор временного содержания до дальнейшего избрания меры пресечения.

В квартире лидера ячейки в Астраханской области обнаружили большое количество денег, в том числе иностранной валюты, а также сим-карты, банковские карты, ноутбуки и мобильные телефоны. Его также задержали и поместили под стражу.

На всех задержанных членов секты завели уголовные дела за участие в деятельности экстремистской организации. Им может грозить до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, ФСБ пресекла в Нижегородской области деятельность запрещенной секты.

СПРАВКА:

Свидетели Иеговы — международная религиозная организация, возникшая в 1870 году в США. Последователи движения считают, что "свидетельствуют" окружающим людям о боге Иегове (вариант транскрипции одного из имен бога). Иеговисты отрицают большинство христианских догматов, в том числе сотворение мира, бессмертие души и учение о Троице. В 2017 году Верховный суд России признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу.