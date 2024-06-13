Руководителем Нижегородского филиала "Росгосстраха" назначен Сергей Москаленко

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Директором нижегородского филиала компании "Росгосстрах" стал Сергей Москаленко. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.
Возглавлявшая ранее филиал Вера Ранчинская покинула эту должность в связи с выходом на пенсию.
Напомним, немец Якоб Пиннекер возглавил нижегородское кадровое агентство "ОКА".
СПРАВКА:
Сергея Москаленко окончил Нижегородский государственный технический университете им. Р.Е. Алексеева по специальности "Радиоинженер" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского (специальность - "Экономист"). Он проработал в нижегородском филиале "Росгосстраха" более 20 лет. Начинал работать в подразделении розничного бизнеса компании, а в последние годы занимал должность замдиректора филиала по корпоративным продажам.
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