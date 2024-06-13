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Политика

Руководителем Нижегородского филиала "Росгосстраха" назначен Сергей Москаленко

03 июля 2024 15:52  [10] Политика

Фото: пресс-служба компании «Росгосстрах»

Директором нижегородского филиала компании "Росгосстрах" стал Сергей Москаленко. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.

Возглавлявшая ранее филиал Вера Ранчинская покинула эту должность в связи с выходом на пенсию.

Напомним, немец Якоб Пиннекер возглавил нижегородское кадровое агентство "ОКА".

СПРАВКА:

Сергея Москаленко окончил Нижегородский государственный технический университете им. Р.Е. Алексеева по специальности "Радиоинженер" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского (специальность - "Экономист"). Он проработал в нижегородском филиале "Росгосстраха" более 20 лет. Начинал работать в подразделении розничного бизнеса компании, а в последние годы занимал должность замдиректора филиала по корпоративным продажам.

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Теги:
Назначения росгосстрах
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