Руководителем Нижегородского филиала "Росгосстраха" назначен Сергей Москаленко Политика

Фото: пресс-служба компании «Росгосстрах»

Директором нижегородского филиала компании "Росгосстрах" стал Сергей Москаленко. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании.

Возглавлявшая ранее филиал Вера Ранчинская покинула эту должность в связи с выходом на пенсию.

Напомним, немец Якоб Пиннекер возглавил нижегородское кадровое агентство "ОКА".

СПРАВКА:

Сергея Москаленко окончил Нижегородский государственный технический университете им. Р.Е. Алексеева по специальности "Радиоинженер" и ННГУ им. Н.И. Лобачевского (специальность - "Экономист"). Он проработал в нижегородском филиале "Росгосстраха" более 20 лет. Начинал работать в подразделении розничного бизнеса компании, а в последние годы занимал должность замдиректора филиала по корпоративным продажам.