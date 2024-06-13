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Общество

Ваневский мост в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году

03 июля 2024 16:32  [143] Общество

Фото: vk.com/typical_nn

Ваневский мост в Советском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в 2024 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на плохое состояние моста.

Представители мэрия Нижнего Новгорода ответили, что разрушающиеся тротуарные плиты на Ванеевском мосту планируется восстановить в этом году.

"Подрядная организация приступит к работам в середине июля. Во время ремонта тротуар будут частично перекрывать",- уточнили в администрации города.

Напомним, мост через Люнду на трассе в Йошкар-Олу отремонтируют за 42 млн рублей.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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