Ваневский мост в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году Общество

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Ваневский мост в Советском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать в 2024 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на плохое состояние моста.

Представители мэрия Нижнего Новгорода ответили, что разрушающиеся тротуарные плиты на Ванеевском мосту планируется восстановить в этом году.

"Подрядная организация приступит к работам в середине июля. Во время ремонта тротуар будут частично перекрывать",- уточнили в администрации города.

Напомним, мост через Люнду на трассе в Йошкар-Олу отремонтируют за 42 млн рублей.