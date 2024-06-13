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Общество

Мост через Люнду на трассе в Йошкар-Олу отремонтируют за 42 млн рублей

19 июня 2024 10:46  [105] Общество

Фото: www.dorhoz.ru

Мост через реку Люнду на федеральной трассе Нижний Новгород –Йошкар –Ола отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Переправа расположена на км 115+203 магистрали в Семеновском районе.

Заказчиком выступает ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород". Подрядчику предстоит, в частности, обновить дорожное полотно, отремонтировать водоотводные сооружения и опоры моста, а также систему наружного освещения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 42,9 млн рублей.

Средства будут выделены из федерального бюджета. Заявки принимаются до 21 июня. Итоги торгов подведут 26 июня.

Ремонт моста должен завершится до конца июля 2025 года.

Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт 26 марта.

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Теги:
Мосты Ремонтные работы
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