Бар закрыли в Московском районе Нижнего Новгорода за нелегальную продажу алкоголя

Суд приостановил работу бара в Московском районе Нижнего Новгорода на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
В ходе проверки судебные приставы обнаружили, что один из баров в Московском районе города занимается продажей алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов и лицензии.
На руководство торговой точки составили протоколы по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи алкогольной продукции) и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (Нарушение требований к производству или обороту алкогольной продукции). После этого протоколы были направлены в суд для рассмотрения.
Суд постановил закрыть бар на 60 суток, после чего судебный пристав выехал на место и опечатал помещение.
"Теперь на протяжении двух месяцев судебный пристав будет выезжать с проверками и проверять исполнение решения суда. В случае нарушений владелец бара может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности",- говорится в сообщении.
Напомним, торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем.
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