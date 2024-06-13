Проект об ограничении стоимости эвакуации машины внесли в Госдуму Общество

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства. В частности, предлагается ограничить плату размером не более 20% от величины прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА "Новости".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей. Кроме того, транспортное средство могут переместить на спецстоянку, где оно находится до устранения причины задержания, а расходы за перемещение и хранение возлагаются на водителя.

"Таким образом, лицо, совершившее административное правонарушение, с учётом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом", - говорится в документе.

Законопроект также предполагает исключение оплаты за перемещение и хранение транспортных средств, принадлежащих ВС РФ, войскам нацгвардии, спасательных воинских формирований.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий эвакуировать на штрафстоянки машины с опознавательным знаком "Инвалид".