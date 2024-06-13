Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2024 08:37  [65] Проект об ограничении стоимости эвакуации машины внесли в Госдуму
04 июля 2024 07:44  [145] Группу юристов-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
03 июля 2024 18:43  [241] Команда из НОИЦ одержала победу на чемпионате по стратегии и управлению бизнесом
03 июля 2024 18:27  [265] Жителям дома по улице Фучика рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ
03 июля 2024 18:01  [236] Катер нижегородца отправили на штрафстоянку за вождение без прав
03 июля 2024 17:41  [229] Более 10 дворов отремонтируют в этом году в Суриковском микрорайоне Нижнего Новгорода
03 июля 2024 17:21  [243] Бар закрыли в Московском районе Нижнего Новгорода за нелегальную продажу алкоголя
03 июля 2024 16:32  [292] Ваневский мост в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2024 году
03 июля 2024 16:28  [235] Нижегородский доброволец: "Я пошел на СВО и не пожалел. Для меня это ценно"
03 июля 2024 15:37  [228] Количество разводов в Нижегородской области снизилось на 4%
Общество

Проект об ограничении стоимости эвакуации машины внесли в Госдуму

04 июля 2024 08:37  [65] Общество

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства. В частности, предлагается ограничить плату размером не более 20% от величины прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА "Новости".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей. Кроме того, транспортное средство могут переместить на спецстоянку, где оно находится до устранения причины задержания, а расходы за перемещение и хранение возлагаются на водителя.

"Таким образом, лицо, совершившее административное правонарушение, с учётом установленных расценок, фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное Кодексом", - говорится в документе.

Законопроект также предполагает исключение оплаты за перемещение и хранение транспортных средств, принадлежащих ВС РФ, войскам нацгвардии, спасательных воинских формирований.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий эвакуировать на штрафстоянки машины с опознавательным знаком "Инвалид".

Напомним, что депутаты Госдумы приняли во третьем, заключительном, чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств. Совет федерации также одобрил инициативу.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Законопроекты Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2024 15:43  [459] Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph