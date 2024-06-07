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Экономика

Центробанк снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%

07 июня 2024 15:04  [52] Экономика

Совет директоров Центробанка России на заседании 7 июня принял решение о сохранении ключевой ставки без изменений, на уровне 16% годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщил телеканал "360".

В ЦБ РФ отметили, что темпы прироста цен перестали снижаться и находятся в пределах значений первого квартала 2024 года, а рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения услуг и товаров.

При этом представители регулятора допустили вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании.

"Для возвращения инфляции к цели необходим более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий, чем изначально планировалось в апреле", и отметили в пресс-службе Банка России.

Также в регуляторе добавили, что инфляция вернется к цели в 2025 году c учетом текущей проводимой денежно-кредитной политики и будет находиться в пределах 4% в дальнейшем.

Как ранее заявила генеральный директор "Эксперт РА" Марина Чекурова, участники финансового рынка ожидают повышения ключевой и уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и её сохранение на новом уровне до декабря.

Напомним, накануне Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%. Как прокомментировали в Сбере, изменения введены в связи с ростом доходности облигаций федерального найма на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.

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Теги:
Кредит ЦБ РФ экономика
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