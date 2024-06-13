ТЦ "Восторг" в Кстове выставили на аукцион за 500 млн рублей

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Торговый центр "Восторг" на улице Зеленой, 24 в городе Кстово Нижегородской области выставили на аукцион за 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Общая площадь пятиэтажного здания составляет 11937 кв. метров. Рядом со зданием торгового центра расположена парковка, рассчитанная на 160 автомобилей.
Вместе со зданием продается земельный участок площадью 1,21 га.
Заявки принимаются до 12 августа, аукцион пройдет 15 августа.
Напомним, пансионат "Татинец" в Нижегородской области выставили на продажу за 220 млн рублей.
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