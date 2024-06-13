Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 июля 2024 10:33  [109] ТЦ "Восторг" в Кстове выставили на аукцион за 500 млн рублей
04 июля 2024 09:43  [125] ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки в июле до 17-18%
03 июля 2024 13:26  [243] Нижегородские компании получили микрозаймы на 360 млн рублей в 2024 году
03 июля 2024 11:23  [328] Кинотеатр "Россия" в Нижнем Новгороде могут снести для строительства ледового дворца
02 июля 2024 18:14  [332] Продажи новых авто в России за первое полугодие 2024 года выросли на 63%
02 июля 2024 16:21  [322] Корпорация развития провела консультации для 200 инвесторов в Нижегородской области
02 июля 2024 13:48  [329] Объем отгрузки промышленных предприятий Нижегородской области увеличился на 21%
02 июля 2024 13:11  [348] ВТБ: в июне продажи ипотеки в России выросли почти в 1,5 раза
02 июля 2024 11:54  [359] Ещё более 3 млрд рублей получила Нижегородская область на строительство метро
02 июля 2024 07:37  [306] Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Экономика

ТЦ "Восторг" в Кстове выставили на аукцион за 500 млн рублей

04 июля 2024 10:33  [109] Экономика

Фото: Российский аукционный дом

Торговый центр "Восторг" на улице Зеленой, 24 в городе Кстово Нижегородской области выставили на аукцион за 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Общая площадь пятиэтажного здания составляет 11937 кв. метров. Рядом со зданием торгового центра расположена парковка, рассчитанная на 160 автомобилей.

Вместе со зданием продается земельный участок площадью 1,21 га.

Заявки принимаются до 12 августа, аукцион пройдет 15 августа.

Напомним, пансионат "Татинец" в Нижегородской области выставили на продажу за 220 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аукцион Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2024 13:34  [813] Участок под тепличный комплекс выставлен на торги в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph