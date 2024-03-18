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Общество

Пансионат "Татинец" в Нижегородской области выставили на продажу за 220 млн рублей

21 марта 2024 13:25  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пансионат "Татинец" в Кстовском районе Нижегородской области выставили на продажу за 220 млн рублей.  

Как сообщается на сайте Aвито, на территории пансионата располагается пятиэтажное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс, хозяйственный корпус, овощехранилище, котельная, павильон "Дары природы", мансардный домик, канатная дорога протяженностью 267,5 метров и площадка для настольного тенниса.

В собственности у пансионата есть четыре земельных участка площадью 134190 кв. метров, а также заключена долгосрочная аренда на участки площадью 11 га, 7,2 га и 2,7 га.

На берегу Волги оборудован песчаный пляж.

Напомним, участок под тепличный комплекс выставлен на торги в Нижегородской области.

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Теги:
Аукцион Кстовский район
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