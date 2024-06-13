Два человека погибли в страшном ДТП на арзамасской трассе Происшествия

Фото: Андрей Пушкарев

По данным Госавтоинспекции, в Нижегородской области 3 июля произошло 10 ДТП, в которых 2 человека погибло, 15 получили травмы различной степени тяжести. Две аварии с наиболее значительным количеством пострадавших произошли в Арзамасском районе.

Около 14:20 на 113 км автодороги Р-158 Н.Новгород – Саратов недалеко от Арзамаса произошла смертельная авария. По предварительным 57-летний водитель манипулятора "Урал" не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик МАЗ. Столкновение было такой силы, что "Урал" превратился в груду металла.

В результате ДТП водитель "Урала" с множественными травмами был госпитализирован, а его 35-летний пассажир погиб на месте. В больницу также были доставлены и два человека из МАЗа. 52-летний водитель грузовика впоследствии скончался.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово.