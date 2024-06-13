Работа Шуховской башни в Дзержинске приостановлена после попадания молнии Общество

Фото: Александр Воложанин

Шуховская башня в Дзержинске временно перестала работать. Как сообщает pravda-nn.ru , после попадании в башню молнии, на ней вышло из строя оборудование.

Напомним, 3 июня на Нижегородскую область обрушилась непогода. В Кстове шторм повалил несколько десятков деревьев и конструкций, а в Дзержинске разразилась гроза, во время которой молния ударила в Шуховскую башню. Это привело к выходу из строя всей системы управления. В том числе, перестала работать подсветка.

После происшествия в "Нижновэнерго" заказали новое оборудование для замены старого. Как только поступит необходимая техника, на башне начнутся восстановительные работы, которые планируется завершить до конца августа. До этого времени подсветка на опоре включаться не будет.

Нижегородцы по-прежнему могут посетить территорию башни инженера Шухова по выходным. В рабочие дни площадка для посещения закрыта. Тем не менее можно приехать по предварительной договоренности, написав соответствующее письмо в организацию.