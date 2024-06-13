Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2024 12:30  [104] Около 32 тысяч донаций крови совершили нижегородцы за шесть месяцев 2024 года
04 июля 2024 12:17  [126] Россияне в 4 раза чаще стали включать режим "не беспокоить"
04 июля 2024 12:02  [128] Работа Шуховской башни в Дзержинске приостановлена после попадания молнии
04 июля 2024 10:06  [181] Нижегородские метеорологи назвали причиной аномальной жары Азорский антициклон
04 июля 2024 08:37  [162] Проект об ограничении стоимости эвакуации машины внесли в Госдуму
04 июля 2024 07:44  [306] Группу юристов-мошенников задержали в Нижнем Новгороде
03 июля 2024 18:43  [266] Команда из НОИЦ одержала победу на чемпионате по стратегии и управлению бизнесом
03 июля 2024 18:27  [318] Жителям дома по улице Фучика рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ
03 июля 2024 18:01  [276] Катер нижегородца отправили на штрафстоянку за вождение без прав
03 июля 2024 17:41  [256] Более 10 дворов отремонтируют в этом году в Суриковском микрорайоне Нижнего Новгорода
Общество

Работа Шуховской башни в Дзержинске приостановлена после попадания молнии

04 июля 2024 12:02  [128] Общество

Фото: Александр Воложанин

Шуховская башня в Дзержинске временно перестала работать. Как сообщает pravda-nn.ru , после попадании в башню молнии, на ней вышло из строя оборудование.

Напомним, 3 июня на Нижегородскую область обрушилась непогода. В Кстове шторм повалил несколько десятков деревьев и конструкций, а в Дзержинске разразилась гроза, во время которой молния ударила в Шуховскую башню. Это привело к выходу из строя всей системы управления. В том числе, перестала работать подсветка.

После происшествия в "Нижновэнерго" заказали новое оборудование для замены старого. Как только поступит необходимая техника, на башне начнутся восстановительные работы, которые планируется завершить до конца августа. До этого времени подсветка на опоре включаться не будет.

Нижегородцы по-прежнему могут посетить территорию башни инженера Шухова по выходным. В рабочие дни площадка для посещения закрыта. Тем не менее можно приехать по предварительной договоренности, написав соответствующее письмо в организацию.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph