Ураган снес сцену-ракушку в центре Кстова Общество

Фото: Теlegram-канал Ивана Уланова

Ураган повалил более 20 деревьев в Кстовском районе Нижегородской области 3 июня. Об этом заявил в своем Теlegram-канале глава администрации района Иван Уланов.

По его словам, от падения деревьев пострадало несколько автомобилей.

"Также оторвало с креплений сцену-ракушку на площади Ленина в Кстове, ветер частично вынес ее на проезжую часть", - пояснил Уланов.

Мобилизованы все силы и средства МКУ "Дороги", МБУ "Благоустройство". Для ликвидации последствий урагана сформированы дополнительные бригады, подчеркнул глава администрации.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 3 и 4 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с ливнем и градом, усилением ветра до 17 м/с. Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды и переходят на усиленный контроль за электроснабжением потребителей.

Напомним, майский снегопад повалил в Нижнем Новгороде более 100 деревьев.