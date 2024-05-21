Ураган снес сцену-ракушку в центре Кстова

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Ураган повалил более 20 деревьев в Кстовском районе Нижегородской области 3 июня. Об этом заявил в своем Теlegram-канале глава администрации района Иван Уланов.
По его словам, от падения деревьев пострадало несколько автомобилей.
"Также оторвало с креплений сцену-ракушку на площади Ленина в Кстове, ветер частично вынес ее на проезжую часть", - пояснил Уланов.
Мобилизованы все силы и средства МКУ "Дороги", МБУ "Благоустройство". Для ликвидации последствий урагана сформированы дополнительные бригады, подчеркнул глава администрации.Согласно прогнозу Гидрометцентра, 3 и 4 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с ливнем и градом, усилением ветра до 17 м/с. Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды и переходят на усиленный контроль за электроснабжением потребителей.
Напомним, майский снегопад повалил в Нижнем Новгороде более 100 деревьев.
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